Prime à la conversion : quand l'écologie coûte cher à l'État

La prime à la conversion est une aide financière pour remplacer une voiture par une autre moins polluante. Mais son succès coûte cher aux caisses de l'État. En effet, les demandes affluent et le dispositif relève d'une somme importante. Pour y remédier, le gouvernement veut en réduire le montant et durcir les conditions d'attribution dès le 1er août 2019. Son objectif : pousser les automobilistes vers des voitures électriques ou certains véhicules hybrides rechargeables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.