Prime covoiturage : êtes-vous partants ?

Pour faire des économies quand c'est possible, vous pouvez avoir le réflexe du covoiturage. Depuis le 1er janvier, une prime de 100 euros est offerte à tous les nouveaux inscrits sur les plateformes. Êtes-vous du genre à vous précipiter pour en bénéficier ? Est-ce que cela va vous inciter à changer vos habitudes ? Clara et Matthis sont étudiants et vont chaque jour en stage de Lyon à Bourg-en-Bresse, 160 kilomètres aller-retour. "On est étudiants en médecine. Du coup, on ne gagne pas trop d'argent. 100 euros, c'est la moitié de mon salaire", a expliqué l'un d'eux. Beaucoup d'utilisateurs covoiturent pour les longs-trajets. Mais cette offre du gouvernement vise à encourager les trajets courts du quotidien. Pour bénéficier de l'offre, il suffit de s'inscrire en tant que conducteur. Dès le premier trajet effectué, vous recevrez une première somme de 25 euros minimum. Un coup de pouce pour changer ses habitudes et profiter des avantages du covoiturage. L'objectif du gouvernement est de tripler le nombre de covoiturages pour atteindre trois millions de trajets par jour. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize, F. Couturon