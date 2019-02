Prime d'activité : 100 euros de plus pour 3,5 millions de foyers

C'est l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour calmer la colère des gilets jaunes. La nouvelle formule de la prime d'activité est entrée en vigueur et sera perçue tous les cinq du mois. Elle concerne plus de 3,5 millions de bénéficiaires dont seulement le tiers en a fait la demande jusqu'à présent. Pour prétendre à cette prestation sociale, il faut être un travailleur touchant entre 600 et 1 723 euros nets mensuels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.