Prime d'activité : une demande en forte hausse à la CAF

Suite à la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron a annoncé un élargissement de la prime d'activité. Destinée aux salariés les plus modestes, elle bénéficiera à plus d'un million de foyers supplémentaires. Depuis cette annonce, les centres d'allocations familiales sont débordés. Près de 120 000 demandes ont été enregistrées entre le 1er et le 7 janvier 2019, soit six fois plus par rapport à l'année précédente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.