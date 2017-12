La prime de Noël de la CAF fait des heureux

En 2017, plus de 2,5 millions de familles modestes touchent la prime de Noël. Versée par la Caisse d'allocations familiales, cette aide financière varie entre 152 et 320 euros selon le nombre d'enfants. Dans le Nord-Pas-de-Calais les parents peuvent déjà commencer à faire leurs achats de Noël et gâter leurs enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.