Prime exceptionnelle de 200 euros : le geste bienvenu d'une entreprise de Haute-Vienne

Chaque jour, Joël parcourt 60 km aller-retour entre Limoges et son lieu de travail à la campagne. Une distance qui pèse de plus en plus lourd dans son budget avec l'augmentation du prix de l'essence. Pour l'aider, il touchera au mois de décembre le chèque inflation de 100 euros de l’État. Mais dans son entreprise, on a fait encore mieux : une prime supplémentaire de 200 euros net versée dans quelques jours à tous les salariés sans condition de revenu. Ici, les 62 salariés produiront cette année 1 500 000 paires de chaussettes pour différentes marques. Une activité en surchauffe depuis quelques mois grâce au Made in France. Pour le dirigeant, la prime de 200 euros est un juste retour des choses. "L'an dernier, on a eu la chance de faire une année exceptionnelle. Donc, l'idée, c'est de réinvestir massivement dans notre usine et dans nos salariés", explique-t-il. Les salariés, de leur côté, sont motivés : "200 euros, ce n'est pas rien, avec un petit salaire, ça fait du bien" ; "on se démêle pour venir travailler et pour faire le maximum, je trouve qu'ils font attention à nous" ; "ça nous a remonté le moral, ça nous a motivé".