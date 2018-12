Prime exceptionnelle défiscalisée pour les salariés : qu'en pensent les petites entreprises ?

Pour améliorer le pouvoir d'achat, le gouvernement sollicite un geste de la part des entreprises. Il étudie la mise en œuvre d'une prime exceptionnelle qui serait versée dès 2019 et dont le montant reste à déterminer. A Strasbourg, Patrick Dinel, directeur des boulangeries "Au pain de mon Grand-Père" avec 150 salariés, soutient cette idée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.