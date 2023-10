Prime Rénov' : davantage d'aides pour les gros travaux

Stéphane a acheté cette maison il y a quelques mois. Construite dans les années 50, il va la rénover entièrement. Les travaux sont chiffrés à 85 000 euros. Il va faire passer son bien d'une classe énergétique "G" à "B". Stéphane devait déposer son dossier MaPrimeRénov' cette semaine, mais avec les annonces du gouvernement, il a décidé d'attendre janvier pour obtenir de nouvelles aides. Désormais, changer ses fenêtres ou son système de chauffage ne suffit plus. Pour bénéficier de l'aide du gouvernement, il faut faire une rénovation globale et gagner au moins deux classes énergétiques. La prime sera variable en fonction des revenus et pourra atteindre jusqu'à 70 000 euros pour les ménages les plus modestes. Ici, par exemple, la rénovation est quasiment terminée, la propriétaire a touché plus de 15 000 euros. L'ambition du gouvernement est de rénover 200 000 logements en 2024, contre seulement 65 000 l'an dernier. Un plan qui va mettre les entreprises du secteur à contribution. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux