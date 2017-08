Le prince Philip s’est fiancé puis marié à Elisabeth II en 1947, et a décidé aujourd’hui de prendre officiellement sa retraite publique. Celui qui a battu le record de longévité des princes consorts britanniques a vécu dans l’ombre de la Reine pendant des décennies, et lui a toujours été loyal. "C’est mon roc, ma force et mon soutien", a un jour déclaré la Reine à son sujet.