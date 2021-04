Printemps : attention aux tiques !

Un rayon de soleil, des jonquilles, de l'herbe grasse et bien verte, c'est sûr, le printemps est là et les tiques aussi. Il faut donc être sur ses gardes. En général, c'est en caressant le chien qu'on sent une petite boule. Le souci avec cet acarien, c'est qu'il s'accroche aux poils et à la peau de l'animal pour enfin s'installer en y plantant sa tête et se nourrir de sang. C'est une bestiole qui transmet bon nombre de maladies. La priorité est donc de la retirer au plus vite. Pour cela, il faut utiliser une pince anti-tiques. "Il faut passer le crochet sous la tique et tourner", explique Stéphane Lichan, vétérinaire. Le but est de retirer la tête, sinon un abcès peut apparaitre et nécessiter d'aller chez le vétérinaire. Leurs endroits préférés sont notamment là où la peau est fine : autour des yeux, des oreilles ou des zones de pli. Mais attention, la tique est fourbe, elle peut s'installer partout. Colliers, pipettes, produits naturels ou curatifs, aujourd'hui, pharmacies et animaleries regorgent de produits anti-tiques. Leurs coûts varient en fonction du temps d'efficacité.