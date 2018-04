Le printemps est de retour au Pays basque

Le beau temps est au rendez-vous ce vendredi 6 avril à St-Jean-de-Luz. Malgré un soleil encore un peu voilé, la température douce apporte avec elle la bonne humeur des habitants et le sourire se lit sur toutes les lèvres. Les touristes sont de retour et apprécient la journée estivale qui s'offre à eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.