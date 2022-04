Printemps et bons plans au marché aux fleurs

Ce mercredi matin, le jardinier sait précisément où donner de la tête. C’est parfum de rose, goût de printemps ou projet pour l’été. Et l’appel de la terre est parfois irrésistible. Les tomates, Marise va les mettre à l’abri jusqu’au 13 mai. Il faut compter 19 pieds à 50 centimes d’euro par pièce. "Elles vont être très chères cette année, les tomates, apparemment. Vous savez, quand on est à la retraite, on a beaucoup moins d’argent", explique-t-elle. Entre la guerre en Ukraine et la crise, le jardinier pense à son porte-monnaie. "Je pense qu’ils vont faire leur réserve de tomates, de poivrons… c’est bien parti pour", lance Corinne Sala, productrice de plants maraîchers à Tours (Indre-et-Loire). Un caddie plein, c’est un bel après-midi au jardin. "Ça détend et change les idées", car le jardin fait tomber les masques. Il redonne le sourire. TF1 | Reportage J.P. Elme, P. Schély