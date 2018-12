Printemps : la saison des renoncules et des anémones !

L'abondance des pluies du mois de novembre n'a pas favorisé la croissance des renoncules. Mais l'arrivée des premières récoltes ravie toujours la clientèle à Nice. Colorées et fraîches, elles se conservent dix jours si elles sont bien entretenues. On pourra encore en profiter durant tout l'hiver, car la saison des renoncules et des anémones ne se termine qu'en mai 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.