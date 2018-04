Le printemps signe le début de la saison des cures thermales

Le printemps est la grande saison des cures thermales. A Aix-les-Bains, 3 000 curistes viennent chaque jour pour prendre les eaux. Si le traitement est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, ils dépensent toutefois en moyenne 700 à 1 000 euros pour leur frais d'hébergement. Cette médecine douce est de plus en plus plébiscitée par les Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.