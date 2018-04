Le printemps sublime la beauté de la baie de Somme

A Saint-Valery-sur-Somme, les vacanciers profitent pleinement du printemps. Le soleil donne des couleurs à la baie de Somme. Il se transforme ainsi en un cadre paradisiaque semblable aux plus belles destinations du bout du monde. Avec ses magnifiques paysages, le site a de quoi ravir petits et grands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.