Prise de Kaboul : retour sur la première conférence de presse des talibans

Les armes sont sorties et les patrouilles démarrent. Dans les rues de Kaboul, les talibans investissent le quartier. Devant les caméras, l'idée est de rassurer. Scène à peine croyable, une femme journaliste à la télévision afghane interviewe un représentant taliban. Quelques heures plus tard, les mêmes talibans organisent une conférence de presse devant les caméras du monde entier. Le message est clair : tenter de rassurer. "Avec la volonté de Dieu et en accord avec les principes de la charia, nous autoriserons les femmes à travailler. Elles sont un élément important de notre société et nous les respectons", a expliqué Zabihullah Mujahid. Dans la grande ville d'Hérat, une école pour filles a pu rouvrir. Toutes doivent porter le voile, mais beaucoup craignent que la réalité dans les prochaines semaines soit tout autre. Il y a 25 ans quand ils étaient au pouvoir, les talibans interdisaient aux femmes d'étudier et de travailler. En attendant l'épreuve des faits, le quartier de l'aéroport est toujours assailli par des centaines de personnes cherchant à fuir le pays.