Equateur : prise d'otages en direct à la télévision

Un présentateur de télévision obligé par ses preneurs d'otages à supplier les autorités. Mis en joue par un homme cagoulé, il est otage d'un gang de narcotrafiquants qui viennent de faire irruption en direct dans le studio. Ils menacent les employés de la chaîne équatorienne. La police prend immédiatement position devant la chaîne de télévision. Après quinze minutes de chaos, l'assaut commence en direct. Une quinzaine de narcotrafiquants sont interpellés. Ils sont tous très jeunes et ultraviolents. Cette prise d'otages fait suite à l'évasion de l'ennemi public numéro un de prison : le chef de la mafia équatorienne, ici en août dernier. Après voir fait assassiner un candidat à l'élection présidentielle, il met le pays à feu et à sang en déclenchant des mutineries dans une dizaine de prisons. L'Équateur est situé sur la route de la cocaïne. Entre la Colombie et le Pérou, des dizaines de gangs y font la loi. Les États-Unis proposent leur assistance au pays pour mettre fin à cette vague de violences sans précédent. TF1 | Reportage B. Christal, L. Portes