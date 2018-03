Prison des Baumettes : les riverains grognent contre la construction d'un nouveau bâtiment

Depuis l'inauguration d'un nouveau bâtiment au sein de la prison des Baumettes au mois de mai 2017, les riverains vivent un véritable enfer. Avec ce nouvel édifice de six étages, ils se sont retrouvés en plein vis-à-vis avec les détenus. De plus, la configuration du site favorise les nuisances sonores et visuelles. Ainsi, 140 riverains se sont réunis en collectif pour la défense des habitants du quartier. Beaucoup craignent une dévaluation importante de la valeur de leurs maisons et interpellent le ministère de la Justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.