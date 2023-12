Prisonniers palestiniens à Gaza : ces images font le tour du monde

Nous avons choisi de flouter ces hommes. Ils sont une centaine, alignés, prostrés, presque nus, sous la surveillance de soldats israéliens. Quand ont été tournées ces images et par qui ? Impossible de le vérifier. La vidéo est apparue jeudi sur les réseaux sociaux, en apparence tournée librement. Selon la presse israélienne, ces hommes sont suspectés d'appartenir au Hamas. Mais plusieurs ONG et médias disent avoir reconnu un journaliste, un directeur d'école, et un employé de l'ONU, sans que nous puissions le vérifier. Dans une autre séquence, un groupe d'hommes est emmené en camion, poings liés. Une dernière photo montre des personnes aux yeux bandés, au milieu d'une carrière. Du côté de l'armée israélienne, ces arrestations ne sont pas démenties. Plusieurs analyses des images localisent la scène dans le nord de la bande de Gaza, à une intersection de la ville de Beit Lahia, ciblée ces derniers jours. Au sol, les combats continuent, la guerre de l'image aussi. L'armée israélienne dit avoir récupéré cette vidéo sur le corps d'un homme du Hamas. On y voit des combattants avec des missiles antichars à la main. Les habitants, eux, continuent à fuir vers le Sud, dans une zone de plus en plus exiguë. TF1 | Reportage F. De Juvigny, S. Cherifi, L. Portes