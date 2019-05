Privatisation de la plage en Corse : le bras de fer entre l'Etat et les paillotiers continue

En Corse, la tension entre l'État et les exploitants de paillotes ne cesse de monter sur la privatisation de plage. Dans l'île de beauté, 84 autorisations d'occupations temporaires du domaine maritime public ont été refusées. Face à cette situation, les opérateurs touristiques se regroupent en collectif pour défendre leur outil de travail. Heureusement que des solutions existent comme sur la commune de Pietrosella. Chaque plage y a obtenu une concession de six ans en respectant les règles environnementales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.