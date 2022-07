Privée de vacances faute de passeport

Pour Sarah Cherifia, ce devait être une journée heureuse de départ en vacances. Mais la mère de famille n'a pas reçu son passeport à temps pour voyager. Seuls son mari et ses enfants sont partis en Thaïlande. Mais elle reste à l'aéroport au bord des larmes. Pourtant, elle avait anticipé et elle avait fait sa demande de passeport 125 jours plus tôt. Le rendez-vous a été pris le 23 mars, mais il n'y a toujours pas eu d'explication. Pour rejoindre sa famille, elle a décalé son billet au quatre août, toujours sans certitude de recevoir son passeport. Son cas est loin d'être isolé. Avec la fin de la crise sanitaire, les demandes de passeport explosent et les délais s'allongent en fonction des régions. C'est à un mois d'attente en Corse, et jusqu'à sept fois plus en Bretagne. A Créteil (Val-de-Marne), le nombre de rendez-vous a été doublé pour accélérer le processus. En tout, 700 demandes sont traitées par semaine. Le dossier part ensuite en préfecture et là, le processus devient moins clair. TF1 | Reportage M. Alibert, R. Roine