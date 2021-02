Privés d'ascenseur, des habitants de Charente-Maritime bloqués chez eux

Noël ne leur a pas fait de cadeau. Depuis le soir du réveillon, des habitants de Jonzac, en Charente-Maritime, sont coincés chez eux dans un immeuble de quatre étages après qu'un incendie a ravagé l’ascenseur de la résidence. Il n’a toujours pas été réparé. Les habitants sont pour la plupart âgés et ne peuvent emprunter les escaliers, comme Marguerite qui est en fauteuil roulant. Le temps lui paraît bien long ces dernières semaines. "Je ne peux pas sortir de mon appartement sans ascenseur, je n’ai pas pris l’air depuis Noël", témoigne-t-elle. Elisabeth, quant à elle, est malvoyante. Malgré l’aide de sa fille, les sorties se font rares et sont vite fatigantes. "Je mets parfois 35 minutes pour monter et descendre, donc je ne sors pratiquement plus. J’ai le sentiment d’être un peu abandonnée", affirme-t-elle. Le directeur général du bailleur social Habitat 17, en charge de ces logements, assure avoir contacté le fabricant de l’ascenseur en janvier, mais certaines pièces de rechange ne sont pas disponibles : "Il manque notamment des cartes électroniques ou des cartes à puces qui, elles, viennent d’Asie. On nous annonce douze semaines de livraison, sachant qu’en plus sur le marché asiatique, les exportations de pièce, c’est très compliqué."