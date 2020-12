Privés de cours, de petit boulot, de vie sociale : la galère des étudiants

Âgé de 23 ans, Benjamin Carlier est étudiant en licence de psychologie. Avec la fermeture des universtiés, il travaille dans son studio d'une dizaine de mètres carrés à Lille (Nord). Des journées solitaires qui pèsent de plus en plus sur son moral. Comme beaucoup d'étudiants, il a du mal à boucler ses fins de mois et sa bourse ne lui permet pas de tout payer. Pour faire des économies, il vient chercher de quoi manger dans une épicerie solidaire. Alix Wiget, elle, y vient chaque semaine. Faute de budget, ses 40 euros par mois pour l'alimentaire sont insuffisants pour s'offrir des fruits et légumes en grande surface. Depuis le début de la crise sanitaire, les bénévoles accueillent de plus en plus d'étudiants, soit deux fois plus en quelques semaines. Ce qui pèse aussi sur leur moral c'est de n'avoir aucune visibilité sur l'avenir, notamment professionnel. C'est le cas de Clara Roncato, étudiante en première année. Avec la crise, huit étudiants sur dix avouent rencontrer des difficultés financières.