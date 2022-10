Privés d'Internet à cause des vols de cuivre à répétition

Ils sont coupés du monde, sans Internet, sans téléphone. Cela fait plus de quinze jours que la panne dure. Habituellement, l’entreprise REST Constructions Métalliques de Cléden-Poher (Finistère) reçoit une soixantaine d’appels et une centaine de mails par jour. La solution provisoire est un seul téléphone portable pour toute l’entreprise et une box 4G. Celle-ci est indispensable, car la situation n’est pas prête de s’arranger. Il faut encore plus de trois semaines à attendre. Un nouveau vol de câbles en cuivre est à l’origine de cette situation. Il est difficile pour l’opérateur de s’en procurer rapidement. C’est le troisième vol en moins d’un an. Cette fois-ci, les malfaiteurs n’ont même pas cherché à s’isoler. Les 1 000 habitants du village se sentent oubliés. Ludovic Lanchez vient de s’installer sur les lieux en début d’année. Pour lui, trois coupures en un an, c’est beaucoup. D’autant plus que pour chacune de ces pannes, la facture ne s’est jamais allégée en fin de mois. TF1 | Reportage C. Ebrel, L. Larvor