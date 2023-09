Privés d’Internet : trop de villages oubliés

Plus de ligne téléphonique, ni d’Internet, ni de box TV. Et ce, depuis déjà un mois. De quoi agacer cet artisan qui travaille parfois depuis son domicile. "Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas faire mes devis. Je ne peux pas faire mes factures. Mes clients ne peuvent plus m’appeler sur le fixe", se plaint-il. En cause, un tracteur transportant un engin de chantier aurait endommagé des câbles sur son passage. Les riverains se sont débrouillés pour attacher eux-mêmes les câbles qui bloquaient le chemin menant chez Catherine et Christian. L’intervention sur les lignes a déjà été reportée cinq fois. Les habitants perdent patience. De son côté, la mairie a sécurisé les lieux par une signalétique, mais ne peut intervenir directement sur le réseau. "Il appartient à Orange (...) À chaque fois que les habitants appellent la plateforme, le problème, c’est qu’un nouveau dossier est ouvert et le précédent est écrasé informatiquement. Donc, les dates reculent", explique l’élu. Pour l’instant, selon le message reçu par Catherine, le problème devrait être résolu le 19 octobre, soit près de deux mois après le début de la panne. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, M. Pirckher