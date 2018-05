Le prix du beurre a augmenté de 25% en un an

En automne 2017, les consommateurs ont dû faire face à une pénurie de beurre. En 2018, on ne risque pas d'en manquer, toutefois, les prix vont augmenter. Chine, France, Etats-Unis et pays émergents consomment en effet de plus en plus de lait, matière première pour la fabrication du beurre. Si en 2017 le kilo de beurre se vendait quatre euros cinquante, cette année il vaut cinq euros soixante-dix, soit 25% de plus. Pour les boulangers, c'est un coup dur puisqu'ils ne peuvent directement répercuter le coût de la matière première sur leurs produits, de peur de perdre leurs clientèles. Ils sont donc obligés de perdre une partie sur leurs marges. Côté consommateur par contre, l'impact est encore limité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.