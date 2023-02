Prix bloqué à 1,99 euro à la pompe, utile ou pas ?

Ce jeudi matin à la pompe, les clients n'ont qu'un mot à la bouche : "c'est cher". À partir du 1er mars, dans les stations TotalEnergies de centre-ville, les prix des carburants seront plafonnés à 1,99 euro. Est-ce alors une bonne nouvelle ? Pour certains automobilistes, le geste commercial est insuffisant. En cas de nouvelle flambée des prix, le plafond permettra de sauver les meubles. "Si le prix du pétrole augmente, c'est normal que le prix de l'essence augmente. Donc c'est très bien que ça soit plafonné", explique un automobiliste. La mesure prendra effet dès samedi dans les stations d'autoroute. Pour l'heure, les prix sont encore inférieurs au plafond et devraient le rester. Alors, vraie promotion ou effet d'annonce ? "Je pense que le prix à la pompe ne devrait pas augmenter. Ce plafonnement à 1,99 euro par litre paraît un petit peu superflu si on a un prix qui reste constant", rapporte Céline Antonin, économiste à l'OFCE. Le plafond sera en place jusqu'à la fin de l'année. Il concerne tous les carburants sauf le sans plomb 98 et le diesel Excellium. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar