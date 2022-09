Prix bloqués : et maintenant les vêtements ?

Si vous n'en êtes pas encore rendu compte, l’habillement pour la rentrée scolaire des enfants devrait vous en convaincre. Dans le textile, les prix aussi ont augmenté, entre 5% à 10%. Face à la hausse, certains consommateurs ont changé leurs habitudes d’achat. Pour éviter d’alourdir le budget habillement, certaines enseignes ont décidé d’opter pour le blocage des prix. Ce distributeur français vient de fixer les tarifs de 140 produits de base, comme des jeans à dix euros, tee-shirts à 3,50 euros ou encore sous-vêtements. L’enseigne peut bloquer ses prix en jouant sur deux leviers : les marges réduites et les achats de stocks en grande quantité qui permettent de faire baisser les factures face à la hausse des matières premières et des coûts du transport. Pour son opération commerciale, l’établissement a choisi un éventail de vêtement pour homme, femme et enfant. C’est une démarche identique aux produits alimentaires dans la grande distribution pour éviter de voir les consommateurs désertés les rayons. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier