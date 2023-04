Prix bloqués sur les carburants haut de gamme

Au hasard des rues du Val-de-Marne ce jeudi matin, plusieurs stations sont en rupture d’au moins un carburant. Cet automobiliste a enfin trouvé ici du sans-plomb 95 après une demi-heure de recherche. Il ne regarde même plus le prix. Pour remédier à ces ruptures, TotalEnergies vient de l'annoncer, il va élargir le blocage de ses prix à 1,99 euro le litre à tous les carburants à partir de ce vendredi. Des versions haut de gamme, des carburants traditionnels, mieux raffinés... ils permettraient de décrasser le moteur et de rouler plus de kilomètres. Connaissez-vous ces types de carburant ? Bon vous n'étiez pas tous au fait de leur existence. Pour la plupart d’entre vous, surtout à l’approche du week-end de Pâques, c’est bon à savoir. Encore faut-il que ces carburants Excellium soient eux aussi disponibles. D’après TotalEnergies, les prix seront ainsi bloqués jusqu’à ce que les stations ne connaissent plus de difficultés d’approvisionnement. Selon les spécialistes du secteur, les tensions devraient s’amenuiser ces prochains jours. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Ponsar