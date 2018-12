Les prix du carburant à leur plus bas niveau

Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Les prix du carburant ne cessent de baisser en raison de la chute régulière du prix du baril. À la pompe, l'essence atteint son plus bas niveau de l'année. Par rapport au pic du mois d'octobre 2018, le litre d'essence a reculé de quinze centimes, contre douze centimes pour le diesel. À la veille de nouveaux départs en vacances, les automobilistes espèrent encore mieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.