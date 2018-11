Prix du carburant : la colère gronde

La hausse des prix du carburant ne passe toujours pas. À l'approche de la mobilisation du 17 novembre 2018, les Français expriment leur ras-le-bol fiscal. Sur TF1 et RTL, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont annoncé l'augmentation des taxes sur le carburant. Malgré les aides promises par le gouvernement, la colère monte chez les gilets jaunes mais pas que. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.