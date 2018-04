Le prix du carburant continue de grimper

À Brest, le prix des carburants a connu une hausse entre deux et trois centimes en seulement quinze jours. Les automobilistes se plaignent de la gravité de la situation étant donné qu'ils ne peuvent pas se passer de leurs véhicules pour assurer leurs déplacements. Pour cause, la SNCF est en grève et les trains se font très rares. La demande en carburant risque cependant d'être revue à la hausse durant la manifestation des cheminots mais les prix pourront ne pas baisser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.