Prix du carburant : le gouvernement se complique-t-il la tâche ?

Pour atténuer les effets de la hausse des impôts et des taxes sur le carburant, le gouvernement prévoit d'allouer 500 millions d'euros d'aides supplémentaires. Une mesure qui paraît paradoxale puisque c'est le gouvernement lui-même qui a décidé de l'augmentation de ces taxes. Si l'initiative est bonne, puisqu'elle permet aux Français de changer de voiture ou de chaudière afin de polluer moins, les modalités de son application sont toutefois complexes.