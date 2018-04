Le prix des carburants bat des records

Les tarifs du gasoil et de l'essence ne cessent d'augmenter. A Bordeaux, on constate une hausse de plus 5% pour le Sans Plomb 95 et de plus 8% pour le gasoil. Des prix qui sont au plus haut depuis quatre ans. Pour les professionnels et les particuliers, les conséquences en sont lourdes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.