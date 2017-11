Les prix de l'alimentaire ont augmenté de 1,8% en 2017

En Loire-Atlantique, les tickets de caisse sont de plus en plus élevés. Les prix des produits comestibles ont augmenté de 1,8% en moyenne. Il s'agit d'une légère hausse mais elle s'avère trois fois plus importante qu'en 2016. Parmi les aliments les plus chers, on a les légumes, le saumon et le beurre qui arrivent en tête de liste. L'instabilité des cours mondiaux et une météo capricieuse sont en cause. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.