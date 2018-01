Les prix de l'essence, de l'assurance et des amendes de stationnement ont augmenté depuis ce 1er janvier 2018

L'année 2018 débute par une hausse des prix de l'essence et du gasoil. Celle-ci sera accompagnée d'une augmentation de 2 à 3% des tarifs d'assurance. Les amendes de stationnement, quant à elles, seront désormais fixées par les communes. A Caen, elles sont toujours de 17 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.