Prix de la baguette : le coup de chaud

La baguette tradition est désormais à 1,15 euro. C'est cinq centimes de plus que la semaine dernière. La faute aux prix des matières premières, notamment la farine. Dans cette boulangerie de Caen (Calvados), on vend 200 baguettes par jour et la hausse de tarif est plutôt bien acceptée par les clients. "C'est normal, il faut que les professionnels gagnent aussi correctement leur vie" ; "c'est aussi pour soutenir ces boulangers", expliquent-ils. Dans un autre établissement, les prix vont augmenter dès la semaine prochaine. Les mauvaises récoltes de cet été ont entraîné une hausse des prix du blé, mais d'autres augmentations pèsent également dans la balance, notamment l'énergie. "Nous, on chauffe à l'électrique. Et phénomène nouveau cette année, c'est l'emballage qui augmente aussi, comme la grille des salaires", confie le gérant. Ces dépenses supplémentaires pèsent sur le portefeuille. Difficile de faire face à toutes les augmentations récentes. En trente ans, le prix de la baguette a augmenté de 37 centimes.