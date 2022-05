Prix de l’électricité : il y aura bien un rattrapage

L’électricité est la seule source d’énergie de Pascale Martineau, habitante de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Que ce soit le chauffage, l’éclairage, ou l’eau chaude, si sa facture augmentait de 8%, sa mensualité grimperait de six à sept euros tous les mois. Pour la mère de famille, ce serait une dizaine d’euros à sortir chaque mois. Le gouvernement s’était pourtant engagé à limiter la hausse à 4% cette année et en 2023. Il pourrait ne pas tenir sa promesse. Que va décider le gouvernement ? Il a plusieurs solutions, selon l’association de consommateurs "CLCV" (Consommation, Logemment et Cadre de Vie). "Soit, il y a rattrapage, soit il y a un chèque aux opérateurs alternatifs. C’est clairement nos impôts qui vont être sollicités pour compenser ce manque à gagner des opérateurs alternatifs. Donc, avec l’argent des impôts, il n'y aurait pas besoin de faire ce rattrapage tarifaire de 8%", explique François Carlier, délégué général de l’association. Si le gouvernement choisissait d’augmenter les factures, le rattrapage pourrait s’étaler sur deux ou trois ans. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Humblot, N. Robertson