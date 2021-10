Prix de l'énergie : ce qu'il faut comprendre des mesures annoncées

Le Premier ministre a annoncé la fin des tarifs réglementés du gaz. Concrètement, le prix du gaz augmente aujourd'hui de 12,6%. Cela veut dire que si vous avez une facture de 100 euros au mois de septembre, elle passe à 112,60 euros au mois d'octobre. Elle aurait dû passer à 146,40 euros au mois de décembre si aucune mesure n'avait été prise, mais on l'a dit, le Premier ministre a décidé d'annuler cette hausse. Il a bloqué voire gelé les prix jusqu'au mois d'avril. Après, il va bien falloir que quelqu'un paye. Le Premier ministre a fait le pari d'une baisse des prix du gaz sur les marchés mondiaux à partir du printemps. Cela veut dire que, théoriquement, votre facture devrait baisser. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, votre facture doit rester strictement égale ou légèrement baissée mois après mois. Le temps de laisser à ENGIE, le fournisseur de gaz, de refaire ses marges et de compenser ses pertes, et en quelques sortes de se rembourser. Que se passera-t-il si jamais les prix ne baissent pas ?