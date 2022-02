Prix de l’énergie : des achats groupés pour faire baisser la facture

Pour cet hiver, chez Marie-Pierre Debroise, les radiateurs sont réglés au plus bas et pour se réchauffer elle utilisera son col roulé ou une bouillotte. Selon elle, quand elle a froid, elle mettra un pull de plus. Pour cause, elle cherche à limiter sa consommation en énergie et en électricité. Sa facture est, en effet, devenue trop lourde alors qu'elle est retraitée et célibataire. Ainsi, comme solution, elle envisage d'effectuer un achat groupé d'énergie avec les autres habitants de sa commune afin de réduire cette charge. En effet, à plusieurs, ils auront plus de poids de négociation. Cette solution a été proposée par la mairie en raison d'un constat alarmant de l'augmentation des factures impayées en énergie. Elle permettra sûrement à tout le monde de payer un peu moins cher. Dans la commune voisine, ce système d'achat est déjà en place depuis deux ans. Le prix groupé a permis à Marie-Paule Crechriou, une habitante de la commune voisine, d'économiser un mois et demi d'énergie soit 110 euro sur un an. Pourtant, ce prix groupé n'a pas permis d'éviter l'inflation, car il a, lui aussi, subi une augmentation et l'évolution des tarifs en janvier dernier. Reportage > TF1 | Reportage P.F. Watras, T. Lagoutte