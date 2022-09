Prix de l'énergie : ils renoncent à se chauffer

À l'extérieur, il fait 13 petits degrés, et pourtant, Amandine Salembier et Julien Zaniolo n'allumeront pas le chauffage ces prochaines semaines. "Le soir, en rentrant du travail, c'est une douche bien chaude pour bien se chauffer. Là, c'est supportable avec des pulls", "On s'inquiète forcément", témoignent-ils. Pas question non plus d'utiliser la chaudière à granulés n'importe comment. Le prix du sachet est en constante augmentation et l'approvisionnement est incertain. Katia Da Silva, une autre mère de famille, a aussi pris la décision de ne pas user du chauffage dans sa maison jusqu'à fin octobre. Dans sa maison, tout est électrique, alors forcément, elle limite les dépenses excessives. Cette chasse au gaspillage s'avère payante. Cette aide-soignante dans un Ehpad a aussi ses petites astuces. En Auvergne, les températures automnales ont beau être fraiches, Fanny Fayt va attendre le plus tard possible pour se chauffer. Elle a prévu d'ajuster son thermostat en fonction des températures et de sa facture. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes