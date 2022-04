Prix de l’énergie : ruée sur le bois de chauffage

Il a préféré ne pas attendre. Malgré l'arrivée du printemps, Patrice a commandé du bois pour l'hiver prochain. Le coût de la facture est à 365 euros. "J'ai quand même un petit peu anticipé. Je me suis dit que ça va augmenter", lance-t-il. Livreur de bois de chauffage dans le Rhône, Quentin Bertinier enchaîne les rendez-vous. Il a rarement connu une telle demande au printemps. "Aujourd'hui, j'ai entre dix et quinze livraisons à faire. Les gens ont pris peur de l'augmentation, c'est pour ça qu'ils commandent en masse. C'est des mois qu'on n'a vraiment jamais vu", témoigne-t-il. Confrontés à une hausse des prix de l'électricité et du gaz, de plus en plus de Français misent sur le chauffage au bois, l'énergie la moins chère du marché. Robert, retraité, n'a pas hésité. Il a commandé six stères pour 423 euros. Conséquence de l'inflation, les prix du bois ont augmenté par endroits de dix à quinze pourcent en un an. Il n'y a pas de risque de pénurie selon les professionnels, mais il faut s'attendre à des délais importants pour le bois sec en septembre. Dans l'Hexagone, sept millions de foyers se chauffent au bois et ils sont de plus en plus nombreux. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys