Prix de l’essence : de plus en plus de Français s’équipent d’un boîtier de conversion au bioéthanol

C'est une différence de prix qui ne peut échapper à personne. Ce mercredi matin, le litre du super éthanol est de 69 centimes, soit plus d'un euro de différence avec les autres carburants. Michel en profite depuis plusieurs années : "Je n'ai aucun souci avec. Je suis bien content de l'avoir fait". De son côté, Laurent pense que dans l'avenir, il va falloir vraiment envisager cela. Comme lui, les automobilistes sont très nombreux à vouloir s'équiper d'un boîtier de conversion au bioéthanol. Le garage de Yoann Barachetti reçoit quatre demandes par jour pour une installation réservée aux véhicules à essence. Selon le garagiste, la difficulté ce sont les délais de livraison des boîtiers alors que les automobilistes sont fortement incités à s'équiper. "Actuellement, il y a des délais de 30 jours entre la prise de commande et la réception", dit-il. Les stations sont aussi de plus en plus nombreuses à proposer du super éthanol, ce qui facilite son utilisation et incite encore plus les automobilistes à s'équiper. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse