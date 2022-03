Prix de l’essence : les voitures électriques de plus en plus demandées

Lorsqu’on voit les prix à la pompe, on aimerait bien éviter de faire le plein. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir raccrocher le pistolet pour passer à la voiture électrique. Un intérêt grandissant qui est déjà constaté dans cette concession de l'Eure-et-Loir. Il y a deux semaines, les voitures électriques représentaient 15% des ventes, désormais c’est 43%. Pour le directeur, la raison est simple, le litre de carburant à plus de deux euros est une barre symbolique. Une sorte de déclic pour le client. Il est à savoir que rouler à l’électrique coûte environ trois fois moins cher, ajouter à cela, les aides de l’État comme la prime à la conversion ou celle des régions. Ainsi, investir dans une voiture électrique devient de plus en plus attractive. Un nouvel engouement, sauf que la chaîne d'approvisionnement en véhicule est dorénavant grippée. Les concessions orientent les clients vers les voitures disponibles, souvent d’occasion. C’est un marché en pleine croissance, avec plus de 10% depuis un an. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Maillard