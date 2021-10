Prix des carburants : ils font leur plein en Espagne

Sur la route d’Urrugne, au Pays basque, les prix à la pompe continuent de grimper : 1,50 euro le litre pour le gasoil et 1,58 euro pour le SP95. Et ce, alors qu’à une dizaine de kilomètres de là, de l’autre côté de la frontière espagnole, la différence est flagrante : 1,34 le litre du diesel et 1,46 pour l’essence. Ce jeudi matin, les Français se bousculent. Il suffit d’un peu de mathématiques pour calculer ses économies. "On est quand même largement gagnant", affirme d’ailleurs un automobiliste. La plupart des Français présents habitent près de la frontière, mais les vacanciers aussi en profitent. Un Bordelais a tout prévu, il va faire des réserves. L’Espagne n’est pourtant pas épargnée par la hausse des prix du carburant. La différence des tarifs avec l’Hexagone est moins avantageuse ces dernières semaines. Mais le gain, non négligeable, permet à ces automobilistes d’économiser un plein sur cinq en moyenne.