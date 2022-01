Prix des carburants : la facture s’envole pour les professionnels

Le mercredi est le jour de fabrication des gaufres pour ce maitre-artisan mais il ne loupe pas pour autant ses livraisons quotidiennes. Avec la hausse des prix du carburant, le plein de sa camionnette lui coûte désormais 128 euros contre 90 euros en 2021. "On essaie de rationaliser les livraisons", explique Ghislain Planckaert. Tous les professionnels sont durement touchés. Certains secteurs ne peuvent pas répercuter la hausse sur leur tarif. Mourad Benaouda, chauffeur de taxi, a aussi fait ses calculs. Pour remplir son réservoir de 85 litres, il en avait pour 119 euros en août dernier. Aujourd'hui, le litre est 20 centimes plus cher. À la fin du mois, il dépense 200 euros de carburant en plus. "Nous les artisans indépendants, on n'a pas le choix. La solution serait d'avoir au moins un carburant professionnel", lance-t-il. Dans cette entreprise d'ambulanciers, les 19 véhicules sont tous géolocalisés. Le but est d'éviter les retours à vide et de rentabiliser chaque trajet. Certains secteurs envisagent de changer le parc de véhicule pour passer à l'électrique ou au bioéthanol. Mais les investissements nécessaires sont pour le moment beaucoup trop importants. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier