Prix des carburants : la valse des étiquettes

Pour avoir du carburant à moins de deux euros, nous avons dû faire le tour des stations-services. Nous avons finalement trouvé une, dont le litre de gasoil est à 1,99 euro. Le prix est alors 18 centimes en moins par rapport à la semaine dernière. Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Cette légère baisse est une conséquence de la chute du cours du baril du pétrole, redescendu à 111 dollars contre 128 en début de semaine dernière. Une diminution loin d'être suffisante pour ce père de famille. "On n'a pas le choix. Il faut vivre avec, parce qu'il faut bien aller travailler et chercher les enfants à la nounou", se plaint-il. Nicolas fait le plein chaque semaine pour aller au travail. À la fin du mois, il aura dépensé 400 euros. Pour lui, ni la baisse du prix du carburant ni la remise de quinze centimes annoncée par le gouvernement ne suffiront. D'autres baisses comme celle-ci sont attendues dans les jours à venir. Mais attention, le cours du pétrole pourrait encore fluctuer alors que le conflit ukrainien persiste. TF1 | Reportage C. Eckersley, C. Hanesse