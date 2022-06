Prix des carburants : le sans-plomb de nouveau au-dessus des deux euros

Le carburant au-dessus de deux euros, une vision très désagréable pour Anne-Sophie Dias. Quand elle fait le plein, la facture est de plus en plus lourde. Elle ne peut pas se passer de sa voiture, car elle est infirmière libérale. Elle parcourt une centaine de kilomètres par jour pour soigner ses patients. Alors pour limiter les coups, elle organise ses déplacements. Ces deux frères plombiers sont confrontés au même problème. Ils dépensent 30 euros en plus pour un plein. Alors, eux aussi s'adaptent, ils roulent moins vite pour faire des économies et refusent certaines prestations. Au contraire, la société Richart Menuiserie, elle, ne refuse aucune commande. Quatorze camionnettes partent tous les jours et ça coûte cher. Alors, Bertrand Richard, le patron, a pris la décision de répercuter la hausse sur les clients : trois à quatre pour cent mais pas plus. Le gouvernement devrait annoncer des aides pour les gros rouleurs. Ces professionnels espèrent être concernés. TF1 | Reportage V. Lamhut, M. Fiat, Z. Ajili