Prix des carburants : les automobilistes se serrent la ceinture

C'est un geste du quotidien qui nous coûte cher. Il faut compter 1,53 euros en moyenne pour un litre de gasoil. Pour remplir le réservoir ce mardi matin, les yeux sont rivés sur le compteur. Avec la reprise de l'activité économique, la demande en carburant a augmenté dans le monde entier. Résultat en un an, le prix du diesel a explosé, soit +26%. Pourtant, pour beaucoup, la voiture est indispensable. Mickaël est artisan-couvreur à Montpellier (Hérault), et il se déplace chaque jour en véhicule pour se rendre chez ses clients. "Moi je passe faire le plein trois fois par semaine. Là par exemple, j'ai mis plus de 100 euros d'essence, donc ça me fait 300 euros par semaine. Ça revient très cher", argue-t-il. Une dépense supplémentaire qui pourrait bousculer le budget de son entreprise. Pour cet artisan aussi, la voiture est un outil de travail. Le carburant représente aujourd'hui un quart de ses dépenses. La demande mondiale ne sévit pas. Il faudra donc attendre plusieurs semaines avant de voir le prix du carburant baisser à nouveau.