Prix des carburants : les commerçants ambulants durement touchés

Comme presque tous les jours, Aurélie traverse la campagne normande à bord de sa camionnette. La commerçante itinérante dépense 200 euros de carburant chaque mois. Elle a dû changer sa façon de travailler à cause de la hausse du prix de l'essence. "Je m'arrête à 80 ou 92 euros et pas plus. Psychologiquement, ça me fait mal de mettre ma carte et d'avoir plus de 100 euros d'essence", confie-t-elle. Elle n'a pas augmenté ses prix, mais a vu le pouvoir d'achat de ses clients baissé. Beaucoup lui demandent de trouver des produits pour leur éviter de sortir leurs voitures. Les clients d'Aurélie sont très mécontents du prix des carburants. Dans leur budget, il faut désormais équilibrer les comptes. "Le budget carburant a explosé. On est à la campagne, si on n'a pas nos voitures, on fait comment pour aller travailler ?", "on regroupe nos courses pour avoir le moins possible à se déplacer. C'est compliqué", lancent certains d'entre eux. Par ailleurs, la situation économique d'Aurélie se crispe. Son budget carburant ne lui permet plus de développer son activité. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira